У Дніпрі два житломасиви та кілька вулиць залишились без води: коли її повернуть

Важлива інформація!

У Дніпрі через аварію на мережах Придніпровської залізниці 4 березня зранку було зупинено водопостачання на ж/м Північний, Південний та у селищі Шевченка.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що аварійні бригади Придніпровської залізниці працювали в ніч, сьогодні роботи триватимуть. Комунальники Дніпра також допомагають впоратися з проблемою.

Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради інформує, що водопостачання на житлових масивах Північний, Південний, сел. Шевченка 05.03.2024 не буде у зв’язку з пошкодженням труби D600 мм та виконанням аварійних робіт на насосно-фільтрувальній станції. Відновлення водопостачання відбудеться поступово по закінченню робіт, – йдеться у повідомленні.

Важливо: сьогодні з 10:00 на вулиці Буковинська, 9 (біля магазину «ТРАШ») буде стояти водовоз для безкоштовної роздачі води мешканцям.

Крім того, бригада КП “Дніпроводоканал” проводить аварійні роботи на узв. Крутогірному, 17-21. Через це припинено водопостачання:

узв. Крутогірний, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-Б, 14, 15-А, 16-А, 17-А, 19, 20, 20-А;

вул. Павла Нірінберга, 10;

пл. Успенська, 11.

Подачу води буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси.

Читайте також:

Українська

Автор: