У Дніпрі два житломасиви та кілька вулиць залишились без води: коли її повернуть

У Дніпрі через аварію на мережах Придніпровської залізниці 4 березня зранку було зупинено водопостачання на ж/м Північний, Південний та у селищі Шевченка.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що аварійні бригади Придніпровської залізниці працювали в ніч, сьогодні роботи триватимуть. Комунальники Дніпра також допомагають впоратися з проблемою.
Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради інформує, що водопостачання на житлових масивах Північний, Південний, сел. Шевченка 05.03.2024 не буде у зв’язку з пошкодженням труби D600 мм та виконанням аварійних робіт на насосно-фільтрувальній станції. Відновлення водопостачання відбудеться поступово по закінченню робіт, – йдеться у повідомленні.
Важливо: сьогодні з 10:00 на вулиці Буковинська, 9 (біля магазину «ТРАШ») буде стояти водовоз для безкоштовної роздачі води мешканцям.
Крім того, бригада КП “Дніпроводоканал” проводить аварійні роботи на узв. Крутогірному, 17-21. Через це припинено водопостачання:
Подачу води буде відновлено після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині зафіксували спалахи захворюваності на грип та ГРВІ у…
Вітаємо!
За можливості обирайте інший маршрут!
Зарядіть телефон!