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У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси

Сьогодні, 5 березня, у Дніпрі вимикатимуть світло у деяких будинках.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Будівельників: 12, 14-Б;
  • вул. Фабрично-Заводська: 3, 18, 20;
  • просп. Богдана Хмельницького: 30-А, 34, 38.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адресиУкраїнська

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