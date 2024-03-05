У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси

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Сьогодні, 5 березня, у Дніпрі вимикатимуть світло у деяких будинках.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Будівельників: 12, 14-Б;

вул. Фабрично-Заводська: 3, 18, 20;

просп. Богдана Хмельницького: 30-А, 34, 38.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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