У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси

Сьогодні, 5 березня, у Дніпрі вимикатимуть світло у деяких будинках.
Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, приблизно з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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