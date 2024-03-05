В Днепре два жилмассива и несколько улиц остались без воды: когда ее вернут

В Днепре из-за аварии на сетях Приднепровской железной дороги 4 марта утром было остановлено водоснабжение на ж/м Северный, Южный и в поселке Шевченко.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что аварийные бригады Приднепровской железной дороги работали в ночь, сегодня работы будут продолжаться. Коммунальщики Днепра также помогают справиться с проблемой.
Левобережная администрация Днепровского городского совета информирует, что водоснабжения на жилых массивах Северный, Южный, пос. Шевченко 05.03.2024 не будет в связи с повреждением трубы D600 мм и выполнением аварийных работ на насосно-фильтровальной станции. Возобновление водоснабжения произойдет постепенно после окончания работ, — говорится в сообщении.
Важно: сегодня с 10:00 на улице Буковинская, 9 (возле магазина «ТРАШ») будет стоять водовоз для бесплатной раздачи воды жителям.
Кроме того, бригада КП «Днепрводоканал» проводит аварийные работы на спуске Крутогорном, 17-21. Из-за этого прекращено водоснабжение:
Подача воды будет возобновлена после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса.
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