Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі два трамваї тимчасово завершуватимуть роботу раніше

Сьогодні 12:23
просмотров

У Дніпрі знову деякі трамваї поїдуть в останній рейс раніше.

Новости Днепра про У Дніпрі два трамваї тимчасово завершуватимуть роботу раніше

29 січня у Дніпрі два трамваї завершать роботу раніше. Мова йде про маршрути №12 та №16, які курсуюють через 12 квартал. 

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №12:
• від пл. Старомостова о 20:36;
• від заводу Металовиробів о 21:30.

Трамвай №16:
• від вул. Ігоря Сікорського о 20:51;
• від вул. Бориса Кротова о 21:23.

Причина тимчасових змін – ремонт контактної мережі на просп. Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, у Дніпрі автівка сама себе “викрала” у водія. Це сталося на проспекті Богдана Хмельницького, де водій, залишивши транспорт на узбіччі, пішов до магазину. Коли власник машини повернувся з крамниці, автомобіля на місці не було. Чолов’яга подумав, що транспорт вкрали, але причина пропажі виявилася курйозною. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі два трамваї тимчасово завершуватимуть роботу ранішеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі два трамваї тимчасово завершуватимуть роботу ранішеРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У дворах Дніпра помітили “сніговиків”, які ніколи не розтануть (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:17
У дворах Дніпра помітили “сніговиків”, які ніколи не розтануть (ФОТО)

Чудернацькі скульптури розмістили біля багатоповерхівок мешканці Дніпра.

Історія Довгої балки у Дніпрі: тут тече Половиця та планують будувати 22-поверховий будинок
Новини Дніпра
Сьогодні 12:54
Історія Довгої балки у Дніпрі: тут тече Половиця та планують будувати 22-поверховий будинок

Дніпро – місто, в якому є кілька балок. У кожній…

“Таку кількість бачимо вперше”: чому в Дніпрі значно побільшало лебедів
Новини Дніпра
Сьогодні 11:42
“Таку кількість бачимо вперше”: чому в Дніпрі значно побільшало лебедів

У Дніпрі лебединий бум.

Дніпро у 2024 році найкримінальніше місто Східної Європи
Новини Дніпра
Сьогодні 10:41
Дніпро у 2024 році найкримінальніше місто Східної Європи

Дніпро одне з найкримінальніших міст Східної Європи.

Наверх