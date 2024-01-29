У Дніпрі два трамваї тимчасово завершуватимуть роботу раніше

У Дніпрі знову деякі трамваї поїдуть в останній рейс раніше.

29 січня у Дніпрі два трамваї завершать роботу раніше. Мова йде про маршрути №12 та №16, які курсуюють через 12 квартал.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №12:

• від пл. Старомостова о 20:36;

• від заводу Металовиробів о 21:30.

Трамвай №16:

• від вул. Ігоря Сікорського о 20:51;

• від вул. Бориса Кротова о 21:23.

Причина тимчасових змін – ремонт контактної мережі на просп. Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, у Дніпрі автівка сама себе “викрала” у водія. Це сталося на проспекті Богдана Хмельницького, де водій, залишивши транспорт на узбіччі, пішов до магазину. Коли власник машини повернувся з крамниці, автомобіля на місці не було. Чолов’яга подумав, що транспорт вкрали, але причина пропажі виявилася курйозною.

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