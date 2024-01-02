У Дніпрі до “яєць дракона” вишикувалися черги

Сквер на Успенській площі відкрили восени й з того часу майже кожного дня туди приходять сотні мешканців Дніпра. Найбільше оновлена локація сподобалася дітям, які уподобали гірки, гамак та гойдалки.
Найбільше людей на площі зібралося у передноворічний вечір, про це йдеться у телеграм-каналі Геннадія Корбана. До “яєць дракона”, так обізвали дизайнерські громадські туалети, були черги.
Серед інших популярних локацій – новорічна фотозона, яку облаштували на свята та гамаки, де катаються і діти, і підлітки.
У вечірній час на площі працює унікальна підсвітка, тож містяни роблять мініфотосесії на фоні нічних пейзажів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до оновленої Успенської площі дібралися вандали.
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