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У Дніпрі до “яєць дракона” вишикувалися черги

Сьогодні 12:20
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На оновленій Успенській площі у Дніпрі на свята був аншлаг.

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Сквер на Успенській площі відкрили восени й з того часу майже кожного дня туди приходять сотні мешканців Дніпра. Найбільше оновлена локація сподобалася дітям, які уподобали гірки, гамак та гойдалки.  

Найбільше людей на площі зібралося у передноворічний вечір, про це йдеться у телеграм-каналі Геннадія Корбана. До “яєць дракона”, так обізвали дизайнерські громадські туалети, були черги. 

Серед інших популярних локацій – новорічна фотозона, яку облаштували на свята та гамаки, де катаються і діти, і підлітки.

У вечірній час на площі працює унікальна підсвітка, тож містяни роблять мініфотосесії на фоні нічних пейзажів. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до оновленої Успенської площі дібралися вандали.

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