У Дніпрі до “яєць дракона” вишикувалися черги

На оновленій Успенській площі у Дніпрі на свята був аншлаг.

Сквер на Успенській площі відкрили восени й з того часу майже кожного дня туди приходять сотні мешканців Дніпра. Найбільше оновлена локація сподобалася дітям, які уподобали гірки, гамак та гойдалки.

Найбільше людей на площі зібралося у передноворічний вечір, про це йдеться у телеграм-каналі Геннадія Корбана. До “яєць дракона”, так обізвали дизайнерські громадські туалети, були черги.

Серед інших популярних локацій – новорічна фотозона, яку облаштували на свята та гамаки, де катаються і діти, і підлітки.

У вечірній час на площі працює унікальна підсвітка, тож містяни роблять мініфотосесії на фоні нічних пейзажів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до оновленої Успенської площі дібралися вандали.

Читайте також:

Українська

Автор: