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В Днепре к «яйцам дракона» выстроились очереди

Сегодня 12:20
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На обновленной Успенской площади в Днепре по праздникам был аншлаг.

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Сквер на Успенской площади открыли осенью и с тех пор почти каждый день туда приходят сотни жителей Днепра. Наиболее обновленная локация понравилась детям, которые облюбовали горки, гамак и качели.

Больше всего людей на площади собралось в предновогодний вечер, об этом говорится в телеграм-канале Геннадия Корбана. К «яйцам дракона», так обозвали дизайнерские общественные туалеты, были очереди.

Среди других популярных локаций — новогодняя фотозона, обустроенная на праздники и гамаки, где катаются и дети, и подростки.

В вечернее время на площади работает уникальная подсветка, поэтому горожане делают мини-фотосессии на фоне ночных пейзажей.

Напомним, ранее мы сообщали, что к обновленной Успенской площади добрались вандалы.

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