У Дніпрі до АТБ навідалися кікімори (ВІДЕО)

До супермакету АТБ, що біля новоперейменованого скверу Олександра Хільського помітили чудовиськ. Невідомі створіння налякали дітлахів, які заходили до магазину, але повеселили дорослих.
Звичайно, ніяких чудовиськ немає, а монстри які навідалися до супермаркету АТБ – люди у маскувальних сітках. Військові називають такі – кікіморами, через схожість з відомими героями казок. Напевне, хтось вирішив протестувати костюм, перед тим, як віддавати його снайперам.
Прогулянка містом в маскувальних сітках (АТБ, сквер Хільського), – підписали відео у соцмережах.
На оприлюдненому в соцмережі відео видно двох людей, які одягнені у костюми кікімор та заходять до магазину.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі поменшає магазинів АТБ.
Читайте також:
Автор:
Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент у супермаркеті "Варус".
У середньому у Дніпрі ціна на квадратний метр житлової площі…
У Дніпровському районі знайшли потопельника.
25 вересня Київський апеляційний суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу…