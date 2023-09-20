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У Дніпрі скоро може поменшати магазинів АТБ: у чому причина

Сьогодні 17:27
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У Дніпрі магазин АТБ продає свій магазин на одному із центральних проспектів міста. У приміщенні 31 кімната є цокольний поверх і все, що необхідно для зберігання продуктів.

Новости Днепра про У Дніпрі скоро може поменшати магазинів АТБ: у чому причина

Популярна мережа АТБ у Дніпрі продає свою будівлю за 11,3 млн. грн. або 300 тис. дол. Інформація про продаж з’явилася на одній із дошок оголошень в інтернеті. Тож, швидше за все, на одному з центральних проспектів Дніпра на один магазин АТБ незабаром може поменшати.

Торгова мережа АТБ продає один із своїх магазинів у Дніпрі. Будівля знаходиться на проспекті Поля, вона двоповерхова, другий поверх – цокольний. Загальна площа всіх приміщень 688,8 кв. м. У приміщення встановлено електроопалення, є всі комунікації.

У будівлі 31 приміщення є склад, кабінет та інші необхідні для роботи магазину торгівлі кімнати.

Новости Днепра про У Дніпрі скоро може поменшати магазинів АТБ: у чому причина

Поки що в будівлі знаходиться магазин АТБ, але коли вона отримає нового власника – магазин виїде і звільнить територію.

 

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Новости Днепра про У Дніпрі скоро може поменшати магазинів АТБ: у чому причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі скоро може поменшати магазинів АТБ: у чому причинаРусский

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