У Дніпрі скоро може поменшати магазинів АТБ: у чому причина

Популярна мережа АТБ у Дніпрі продає свою будівлю за 11,3 млн. грн. або 300 тис. дол. Інформація про продаж з’явилася на одній із дошок оголошень в інтернеті. Тож, швидше за все, на одному з центральних проспектів Дніпра на один магазин АТБ незабаром може поменшати.
Торгова мережа АТБ продає один із своїх магазинів у Дніпрі. Будівля знаходиться на проспекті Поля, вона двоповерхова, другий поверх – цокольний. Загальна площа всіх приміщень 688,8 кв. м. У приміщення встановлено електроопалення, є всі комунікації.
У будівлі 31 приміщення є склад, кабінет та інші необхідні для роботи магазину торгівлі кімнати.
Поки що в будівлі знаходиться магазин АТБ, але коли вона отримає нового власника – магазин виїде і звільнить територію.
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