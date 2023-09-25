В Днепре в АТБ наведались кикиморы (ВИДЕО)

К супермаркету АТБ, возле ново переименованного сквера Алексея Хильского, заметили чудовищ. Неизвестные создания испугали ребятишек, которые заходили в магазин, но порадовали взрослых.
Конечно, никаких чудовищ нет, а монстры посетившие супермаркет АТБ — люди в маскировочных сетках. Военные называют такие кикиморами, из-за сходства с известными героями сказок. Наверное, кто-то решил протестировать костюм перед тем, как отдавать его снайперам.
Прогулка по городу в маскировочных сетках (АТБ, сквер Хильского), — подписали видео в соцсетях.
На обнародованном в соцсети видео видно двух человек, одетых в костюмы кикимор и заходящих в магазин.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре станет меньше магазинов АТБ.
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