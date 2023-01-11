У Дніпрі деякі мешканці будуть без світла добу: причина та адреси

У Дніпрі через аварію на трансформаторній підстанції - згорів трансформатор - деякі мешканці залишилися без світла.

Над усуненням проблеми вже працюють фахівці ДТЕК, але для заміни трансформатора потрібна доба.

Про це повідомив Геннадій Корбан у своєму Telegram-каналі.

Так, без світла залишилися 38 будинків. Адреси:

вул. Вологодська, 120, 124, 124-а, 126, 126-а, 128, 130, 132;

вул. Далекосхідна, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143;

вул. Одеська, 2, 4, 6, 8;

вул. Всеволода Нестайка, 1, 3, 4, 6, 7, 9;

вул. Травнева, 1 – 5; 7, 9;

вул. Холодильна, 4, 6, 8, 12, 12-а.

Нагадуємо, знайти найближчий Пункт незламності можна тут.

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