У Дніпрі деякі мешканці будуть без світла добу: причина та адреси
У Дніпрі через аварію на трансформаторній підстанції - згорів трансформатор - деякі мешканці залишилися без світла.
Над усуненням проблеми вже працюють фахівці ДТЕК, але для заміни трансформатора потрібна доба.
Про це повідомив Геннадій Корбан у своєму Telegram-каналі.
Так, без світла залишилися 38 будинків. Адреси:
вул. Вологодська, 120, 124, 124-а, 126, 126-а, 128, 130, 132; вул. Далекосхідна, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143; вул. Одеська, 2, 4, 6, 8; вул. Всеволода Нестайка, 1, 3, 4, 6, 7, 9; вул. Травнева, 1 – 5; 7, 9; вул. Холодильна, 4, 6, 8, 12, 12-а.
Нагадуємо, знайти найближчий Пункт незламності можна
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