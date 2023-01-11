Шукають свідків: на виїзді з Дніпра Toyota на смерть сбила жінку

У понеділок, 9 січня, на трасі “Дніпро-Запоріжжя” сталася смертельна аварія.

Там водій Toyota неподалік пішохідного переходу збив молоду жінку. Вона загинула на місці.

Зараз шукають свідків цієї ДТП.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Якщо ви бачили момент аварії або його засняв ваш відеореєстратор, то, будь ласка, повідомте про це на електронну пошту [email protected]

Будь-яка інформація може бути корисною!

Читайте також:

Українська

Автор: