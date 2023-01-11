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Шукають свідків: на виїзді з Дніпра Toyota на смерть сбила жінку

Сьогодні 15:24
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У понеділок, 9 січня, на трасі “Дніпро-Запоріжжя” сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про Шукають свідків: на виїзді з Дніпра Toyota на смерть сбила жінку

Там водій Toyota неподалік пішохідного переходу збив молоду жінку. Вона загинула на місці.

Зараз шукають свідків цієї ДТП.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Якщо ви бачили момент аварії або його засняв ваш відеореєстратор, то, будь ласка, повідомте про це на електронну пошту [email protected]

Будь-яка інформація може бути корисною!

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