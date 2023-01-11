Шукають свідків: на виїзді з Дніпра Toyota на смерть сбила жінку

Там водій Toyota неподалік пішохідного переходу збив молоду жінку. Вона загинула на місці.
Зараз шукають свідків цієї ДТП.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Якщо ви бачили момент аварії або його засняв ваш відеореєстратор, то, будь ласка, повідомте про це на електронну пошту [email protected]
Будь-яка інформація може бути корисною!
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вдень росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії…
Сьогодні вдень росіяни знову обстріляли Нікопольщину.
Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі та області запровадили екстрені відключення…
У Криворізькому районі діти провалилися під кригу та загинули.