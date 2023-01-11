В Днепре некоторые жители будут без света сутки: причина и адреса

Над устранением проблемы уже работают специалисты ДТЭК, но для замены трансформатора нужны сутки.
Об этом сообщил Геннадий Корбан в своем Telegram-канале.
Так, без света остались 38 домов. Адреса:
Напоминаем, найти ближайший Пункт незламности можно здесь.
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