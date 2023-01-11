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В Днепре некоторые жители будут без света сутки: причина и адреса

Сегодня 17:34
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В Днепре из-за аварии на трансформаторной подстанции – сгорел трансформатор – некоторые жители остались без света.

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители будут без света сутки: причина и адреса

Над устранением проблемы уже работают специалисты ДТЭК, но для замены трансформатора нужны сутки.

Об этом сообщил Геннадий Корбан в своем Telegram-канале.

Так, без света остались 38 домов. Адреса:

  • ул. Вологодская, 120, 124, 124-а, 126, 126-а, 128, 130, 132;
  • ул. Дальневосточная, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143;
  • ул. Одесская, 2, 4, 6, 8;
  • ул. Всеволода Нестайко, 1, 3, 4, 6, 7, 9;
  • ул. Майская, 1 — 5; 7, 9;
  • ул. Холодильная, 4, 6, 8, 12, 12-а.

Напоминаем, найти ближайший Пункт незламности можно здесь.

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