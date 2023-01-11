В Днепре некоторые жители будут без света сутки: причина и адреса

Родительская или поминальная суббота– это день особого поминовения своих родственников и всех христиан. В эти дни следует посетить могилы родителей или других родственников на кладбище или заказать панихиду по ним, а в церкви по субботам проводят специальные службы. Обычно даты,…

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