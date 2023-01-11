На озеро на Перемозі приїжджала поліція: що трапилося

З настанням морозів на замерзлих водоймах почали гуляти діти та дорослі. 10 січня маленьких екстремалів помітили на Перемозі.
Про це повідомили дніпровські поліціянти. За словами правоохоронців, місцеві мешканці розповіли, що на озері біля церкви у Соборному районі гуляють школярі.
Водойма ледь замерзла, тому поліціянти оперативно виїхали на виклик поки не сталося трагедії. Зазначимо, що це місце популярне серед дітей, які хочуть прогулятися на кризі.
Приїхавши до озера, поліціянти спочатку впевнелися, що підліткам не загрожує небезпека, а потім розповіли їм правила поведінки на воді взимку.
Щоб зберегти здоров’я, врятувати життя, слід пам’ятати наступне:
Нагадаємо, сьогодні на Перемозі помітили рибалок, які сиділи посеред річки та ловили рибу.
Читайте також:
Автор:
Чоловіка затримали.
Дніпряни схвильовані через покинуте авто, яке вже тиждень стоїть на…
У Дніпрі рибалки вирішили половити рибу на середині річки.
Сьогодні, 11 січня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.