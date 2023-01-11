На озеро на Перемозі приїжджала поліція: що трапилося

У Дніпрі школярі гуляли на тонкій кризі.

З настанням морозів на замерзлих водоймах почали гуляти діти та дорослі. 10 січня маленьких екстремалів помітили на Перемозі.

Про це повідомили дніпровські поліціянти. За словами правоохоронців, місцеві мешканці розповіли, що на озері біля церкви у Соборному районі гуляють школярі.

Водойма ледь замерзла, тому поліціянти оперативно виїхали на виклик поки не сталося трагедії. Зазначимо, що це місце популярне серед дітей, які хочуть прогулятися на кризі.

Приїхавши до озера, поліціянти спочатку впевнелися, що підліткам не загрожує небезпека, а потім розповіли їм правила поведінки на воді взимку.

Щоб зберегти здоров’я, врятувати життя, слід пам’ятати наступне:

не перебувати на льоду, якщо його товщина менша 7 см

обмежити пішохідну переправу по льоду

дорослим заборонити влаштувати ковзанки та ігри на замерзлих водоймах

пам’ятати, що лід завжди тонший там, де є стік води, ростуть кущі, очерет, де швидка течія, де є джерела або впадає струмок.

Нагадаємо, сьогодні на Перемозі помітили рибалок, які сиділи посеред річки та ловили рибу.

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