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У Дніпрі чоловік викрав у 12-річної дівчинки самокат

Сьогодні 15:05
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"Хтось украв мій самокат! Допоможіть, будь ласка! Дуже не хочу засмучувати батьків," — звернулася вчора близько 18:00 на спецлінію "102" 12-річна дівчинка.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викрав у 12-річної дівчинки самокат

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Правоохоронці відразу прибули до маленької заявниці. Та вже їх очікувала разом із мамою. За словами дитини, вона гуляла з друзями на вулиці Менахем-Мендл-Шнеєрсона та залишила біля гаражів свій самокат. Коли дівчинка повернулася, самоката вже не було.

Патрульні передали усім екіпажам прикмети транспортного засобу дитини. Один із екіпажів одразу повідомив, що за пів години до виклику дівчинки спілкувався з громадянином, який мав схожий самокат.

Патрульні одразу попрямували до місця мешкання чоловіка для перевірки. Там вони виявили його та самокат, схожий за прикметами на самокат заявниці. Чоловік зізнався, що взяв його.

На місце прибула мати дівчинки і впізнала транспортний засіб своєї дитини. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадянина до відділку поліції для з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині раніше судимі чоловіки напали на літнє подружжя.

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