На Дніпропетровщині виявлено новий штам коронавірусу: подробиці

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Так, у зразку стічної води, відібраному в Павлограді, методом секвенування визначено новий варіант штаму SARS-CoV-2 Omicron – XBB.1.9. Це перша знахідка такого різновиду штаму Omicron у стічній воді, що може свідчити про ймовірну появу такого варіанту у хворих на ковід на території Дніпропетровської області уже найближчим часом.
Зазначимо, що станом на березень 2023 року цей варіант вірусу було виявлено лише в однієї людини – мешканця Київської області, який захворів на ковід.
Новий варіант штаму SARS-CoV-2 Omicron наразі розповсюджений в Індонезії (до 50 % випадків), країнах Південно-Східної Азії та деяких країнах Європи. Нині фахівці з різних країн активно вивчають штам, і, за прогнозами, Omicron XBB.1.9 може стати домінуючим найближчим часом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині запровадили новий метод контролю захворюваності на COVID-19 — досліджують каналізаційні стоки на інфекційні захворювання.
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Александра Лучка
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