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В Днепре мужчина украл у 12-летней девочки самокат

Сегодня 15:05
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"Кто-то украл мой самокат! Помогите, пожалуйста! Очень не хочу расстраивать родителей," - обратилась вчера около 18:00 на спецлинию "102" 12-летняя девочка.

Новости Днепра про В Днепре мужчина украл у 12-летней девочки самокат

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Правоохранители сразу прибыли к маленькой заявительнице. Та уже их ждала вместе с мамой. По словам ребенка, она гуляла с друзьями на улице Менахем-Мендл Шнеерсона и оставила у гаражей свой самокат. Когда девочка вернулась, самоката уже не было.

Патрульные передали всем экипажам приметы транспортного средства ребенка. Один из экипажей сразу сообщил, что за полчаса до вызова девочки общался с гражданином, у которого был похожий самокат.

Патрульные сразу направились к месту проживания мужчины для проверки. Там они обнаружили его и самокат, похожий по приметам на самокат заявительницы. Мужчина признался, что взял его.

На место прибыла мать девочки и узнала транспортное средство своего ребенка. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и доставили гражданина в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

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