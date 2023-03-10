В Днепре мужчина украл у 12-летней девочки самокат

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Правоохранители сразу прибыли к маленькой заявительнице. Та уже их ждала вместе с мамой. По словам ребенка, она гуляла с друзьями на улице Менахем-Мендл Шнеерсона и оставила у гаражей свой самокат. Когда девочка вернулась, самоката уже не было.
Патрульные передали всем экипажам приметы транспортного средства ребенка. Один из экипажей сразу сообщил, что за полчаса до вызова девочки общался с гражданином, у которого был похожий самокат.
Патрульные сразу направились к месту проживания мужчины для проверки. Там они обнаружили его и самокат, похожий по приметам на самокат заявительницы. Мужчина признался, что взял его.
На место прибыла мать девочки и узнала транспортное средство своего ребенка. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и доставили гражданина в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов.
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