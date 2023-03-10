Золоті ягоди: у Дніпрі у “Сільпо” 200 грамів малини продають за 569 грн (ФОТО)

Дуже скоро на полицях магазинів почнуть з’являтися сезонні овочі та фрукти. Але поки що їх немає, а ціни на звичні для наших широт культури вражають.
Так, у “Сільпо” 200 грамів малини продають за 569 гривень.
За 250 грамів лохини доведеться віддати 319 гривень.
Полуниця дешевша: за кілограм просять 349 грн, тобто 100 грамів цієї ягоди коштують 34,9 грн.
Звісно, купувати чи ні – вибір кожного, але ціни – космічні.
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