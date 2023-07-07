У Дніпрі чоловік порізав вени через невиплату зарплатні: що з ним

У Дніпрі у середу, 5 липня, стався жахливий інцидент.

У провулку Любарського на лавочці місцеві мешканці побачили чоловіка з порізами на руках.

На місце події відразу викликали медиків.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що містянин, ймовірно, намагався вкоротити собі віку через невиплату заробітної плати. Його забрала швидка.

Чоловіку десь близько 30 років.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили факт події та зазначили, що чоловік живий. Інформація про інцидент зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині молода жінка загинула під колесами електровоза.

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