У Дніпрі через сильні дощі затопило будинок: відкачали 432 куб. води (ФОТО)

У понеділок, 21 листопада, о 15:45 на лінію «101» повідомили, що через сильні дощі затопило будинок та прилеглі до нього території на вулиці Семипалатинській у Дніпрі.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники прибули на місце події. За допомогою мотопомпи вони відкачали з будинку та прилеглої території 432 кубометри води.
До робіт залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси.
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Александра Лучка
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