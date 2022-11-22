У Дніпрі через сильні дощі затопило будинок: відкачали 432 куб. води (ФОТО)

У Дніпрі рятувальники відкачували воду з території приватного домоволодіння.

У понеділок, 21 листопада, о 15:45 на лінію «101» повідомили, що через сильні дощі затопило будинок та прилеглі до нього території на вулиці Семипалатинській у Дніпрі.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники прибули на місце події. За допомогою мотопомпи вони відкачали з будинку та прилеглої території 432 кубометри води.

До робіт залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси.

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