СБУ навідалась в Києво-Печерську Лавру, де раніше “молилися” за Росію

СБУ в Києво-Печерській Лаврі шукає "осередок руського міра".

Вранці 22 листопада біля Києво-Печерської Лаври помітили співробітників СБУ.

Як пізніше пояснили самі силовики, СБУ проводить безпекові заходи з протидії підривної діяльності російських спецслужб в Україні.

В СБУ додали, що вказані заходи в лаврі проводять для того, щоб не допустити там створення осередку “руського міра”. Нагадаємо, раніше Києво-Печерська Лавра потрапила в скандал, через те, що віряни під час богослужіння співали пісню, яка звеличує Росію. У зв’язку з цим СБУ почала розслідування.

Тоді в Лаврі виправдалися тим, що це було не богослужіння, а пісню співали невідомі активісти, а священник який проводив службу відволікся на інших вірян.

Зазначимо, що СБУ вже виявляла серед керівництва УПЦ (донедавна Московського патріархату) єпископів з проросійськими поглядами. Після початку повномасштабної війни деякі священники УПЦ МП сприяли російським окупаційним військам.

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