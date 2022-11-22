СБУ навідалась в Києво-Печерську Лавру, де раніше “молилися” за Росію

Вранці 22 листопада біля Києво-Печерської Лаври помітили співробітників СБУ.
Як пізніше пояснили самі силовики, СБУ проводить безпекові заходи з протидії підривної діяльності російських спецслужб в Україні.
В СБУ додали, що вказані заходи в лаврі проводять для того, щоб не допустити там створення осередку “руського міра”. Нагадаємо, раніше Києво-Печерська Лавра потрапила в скандал, через те, що віряни під час богослужіння співали пісню, яка звеличує Росію. У зв’язку з цим СБУ почала розслідування.
Тоді в Лаврі виправдалися тим, що це було не богослужіння, а пісню співали невідомі активісти, а священник який проводив службу відволікся на інших вірян.
Зазначимо, що СБУ вже виявляла серед керівництва УПЦ (донедавна Московського патріархату) єпископів з проросійськими поглядами. Після початку повномасштабної війни деякі священники УПЦ МП сприяли російським окупаційним військам.
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