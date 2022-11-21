На Дніпропетровщині більше двох днів розшукують безвісти зниклих дітей

У Кривому Розі поліцейські більше двох днів розшукують безвісти зниклих хлопців: 8-річного Георгія Ковальова та 6-річного Данила Литенця.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

19 листопада близько 12:00 хлопці пішли з дому та до теперішнього часу не повернулися. Правоохоронці обстежили прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевірили місця мешкання знайомих та близьких. Але дітей не знайшли. Тому потрібна ваша допомога!

Прикмети Георгія Ковальова: зріст близько 130 см, середньої статури, світле волосся, очі блакитні. Особливі прикмети: родима пляма під лівим оком. Був одягнений у синю куртку, сіру шапку з бубоном, чорні штани та кросівки.

Прикмети Данила Литенця: зріст близько 125 см, середня статура, чорне волосся, очі карі. Був одягнений у чорну куртку, темну шапку, чорні штани та чорні кросівки.

Якщо ви бачили цих хлопчиків або знаєте, де вони можуть бути, повідомте за номерами: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

Будь-яка інформація може бути корисною!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя викрали мотоцикл.

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