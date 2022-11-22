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У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси

Сьогодні 10:00
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У деяких районах Дніпра сьогодні 22 листопада відключили воду.

Новости Днепра про У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси

У зв’язку з відключенням електроживлення ДТЕКом зупинено ПНС. Водопостачання припинено за такими адресами:

  • вулиця М. Міхновського, 2-31;
  • провулок Фестивальний, 1-31;
  • проспект Миру, 1-95;
  • вулиця Березинська, 22-61;
  • вулиця Генерала Захарченка, 1-15;
  • провулок Вільний, 2-12;
  • вулиця Усенка, 1-23;
  • вулиця Донецьке шосе, 97-137;
  • вулиця Кожем’яки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;
  • проспект Слобожанський, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
  • вулиця Дарницька, 4, 7, 9, 11;
  • вулиця Малиновського, 60;
  • проспект Гагаріна, 100–124.

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Новости Днепра про У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адресиРусский

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