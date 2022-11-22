У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси
У деяких районах Дніпра сьогодні 22 листопада відключили воду.
У зв’язку з відключенням електроживлення ДТЕКом зупинено ПНС. Водопостачання припинено за такими адресами:
вулиця М. Міхновського, 2-31; провулок Фестивальний, 1-31; проспект Миру, 1-95; вулиця Березинська, 22-61; вулиця Генерала Захарченка, 1-15; провулок Вільний, 2-12; вулиця Усенка, 1-23; вулиця Донецьке шосе, 97-137; вулиця Кожем’яки, 1, 3,5,7,9,11,17,19; проспект Слобожанський, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85; вулиця Дарницька, 4, 7, 9, 11; вулиця Малиновського, 60; проспект Гагаріна, 100–124. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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