У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси

У деяких районах Дніпра сьогодні 22 листопада відключили воду.

У зв’язку з відключенням електроживлення ДТЕКом зупинено ПНС. Водопостачання припинено за такими адресами:

вулиця М. Міхновського, 2-31;

провулок Фестивальний, 1-31;

проспект Миру, 1-95;

вулиця Березинська, 22-61;

вулиця Генерала Захарченка, 1-15;

провулок Вільний, 2-12;

вулиця Усенка, 1-23;

вулиця Донецьке шосе, 97-137;

вулиця Кожем’яки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;

проспект Слобожанський, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;

вулиця Дарницька, 4, 7, 9, 11;

вулиця Малиновського, 60;

проспект Гагаріна, 100–124.

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