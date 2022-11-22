Заряджайте все: у Дніпрі та області сьогодні запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії

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Щоб збалансувати енергосистему, у всіх регіонах нашої країни сьогодні, 22 листопада, запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії. Дніпропетровщина – не виняток.

Про це повідомляє компанія ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Ознайомитись з графіком відключень можна тут.

У ДТЕК зазначають, що роблять все, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Але про всяк випадок заряджайте телефони та Power Bank!

Нагадаємо, раніше ми писали, що енергетики розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла.

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