У Дніпрі через різке похолодання з’явилися крижані кущі (ФОТО)

У Дніпрі з'явилися крижані кущі.

Останніми днями погода у Дніпрі дивує температурними перепадами. Якщо на початку тижня за вікном були комфортні +7 вдень та +3 вночі, то зараз на вулиці слабкі морози. Через таке різке похолодання на ж/м Перемога з’явилися крижані кущі.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Чагарники біля води обмило хвилями, а потім скувало морозом. Через це гілочки заледеніли й рослини перетворилися на крижані кущі. Потроху підмерзає вода неподалік берега.

Деякі бурульки на кущах схожі на щупальці крижаного восьминога.

До Дніпра йде затяжне похолодання – якою буде погода?

За прогнозами Дніпропетровського центру з гідрометеорології, 8 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі -2-7° морозу, вдень +2-7° тепла, по місту вночі 4-6° морозу, вдень 3-5° тепла.

Синоптики зауважують, що весняне похолодання затягнеться щонайменше до 14 березня. Справжня весна з теплом повернеться тільки після 16 березня.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: