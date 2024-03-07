В Днепре из-за резкого похолодания появились ледяные кусты (ФОТО)

В последние дни погода в Днепре удивляет температурными перепадами. Если в начале недели за окном были комфортные 7 днем и 3 ночью, то сейчас на улице слабые морозы. Из-за такого резкого похолодания на ж/м Победа появились ледяные кусты.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Кустарники у воды омыло волнами, а потом сковало морозом. Поэтому веточки обледенели и растения превратились в ледяные кусты. Понемногу подмерзает и вода у берега.
Некоторые сосульки на кустах похожи на щупальца ледяного осьминога.
По прогнозам Днепропетровского центра гидрометеорологии, 8 марта ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью -2-7° мороза, днем +2-7° тепла, по городу ночью 4-6° мороза, днем 3-5° тепла.
Синоптики отмечают, что весеннее похолодание затянется, по меньшей мере, до 14 марта. Настоящая весна с теплом вернется только после 16 марта.
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