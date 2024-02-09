У Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі тролейбусів: подробиці

Важлива інформація!

Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі є зміни у роботі тролейбусів.

Так, у зв’язку з погодними умовами, скупченням автотранспорту на лінії тимчасово тролейбуси курсують з відхиленнями від розкладу.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та передмісті у п’ятницю вимикатимуть світло у деяких будинках: адреси.

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