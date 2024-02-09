У Дніпрі та передмісті у п’ятницю вимикатимуть світло у деяких будинках: адреси

Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі та передмісті вимикатимуть світло у деяких будинках.
Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові ремонтні роботи.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 8:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії на просп. Богдана Хмельницького, 29, 32, 32-А, 34-37, 39, 65.
А з 8:00 до 16:00 буде відсутня електроенергія у с. Партизанське на вул. Шкільна, 53-Г.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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