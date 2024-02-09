На Дніпропетровщині чоловік катував, бив та незаконно утримував двох підлітків: яке покарання призначив суд

Мешканець Кривого Рогу незаконно утримував у підвалі двох підлітків 15 і 16 років, яких він підозрював у крадіжці майна. Крім цього, він катував, бив дітей палицями по різних частинах тіла та погрожував їм убивством, змушуючи зізнатися у нібито крадіжці.
Після встановлення всіх обставин злочину справу скерували до суду.
Про це повідомили у Дніпропетровській області прокуратурі.
Суд визнав чоловіка винним у нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, катуванні та незаконному позбавленні волі неповнолітніх (ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі.
Зазначається, що поки вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.
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