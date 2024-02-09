Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисника

30 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Синьківка Куп’янського району Харківської області загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровщини Володимир Куліш.
Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.
Володимира мобілізували до лав ЗСУ в липні 2023 року. Він проходив службу на посаді кулеметника одного з підрозділів ЗСУ.
У захисника залишилася дружина.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять і слава українському воїну!
Читайте також:
Автор:
Під час судового засідання чоловік свою вину не визнав.
Без паніки - вибух виробничий!
Війна забрала життя мешканця Новомосковська.
Після повідомлень про вбивство заступника мера Нікополя Віталія Журавльова з'явилася…