Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисника

Вічна слава Герою!

30 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Синьківка Куп’янського району Харківської області загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровщини Володимир Куліш.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Володимира мобілізували до лав ЗСУ в липні 2023 року. Він проходив службу на посаді кулеметника одного з підрозділів ЗСУ.

У захисника залишилася дружина.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять і слава українському воїну!

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