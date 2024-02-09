Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисника

Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисника

Сьогодні 09:00
просмотров

Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисника

30 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Синьківка Куп’янського району Харківської області загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровщини Володимир Куліш.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Володимира мобілізували до лав ЗСУ в липні 2023 року. Він проходив службу на посаді кулеметника одного з підрозділів ЗСУ.

У захисника залишилася дружина.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять і слава українському воїну!

Читайте також:

Новости Днепра про Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисникаУкраїнська Новости Днепра про Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисникаРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині чоловік катував, бив та незаконно утримував двох підлітків: яке покарання призначив суд
Новини Дніпра
Сьогодні 08:31
На Дніпропетровщині чоловік катував, бив та незаконно утримував двох підлітків: яке покарання призначив суд

Під час судового засідання чоловік свою вину не визнав.

У Кривому Розі пролунає вибух: коли буде гучно
Новини Дніпра
Сьогодні 07:57
У Кривому Розі пролунає вибух: коли буде гучно

Без паніки - вибух виробничий!

У Новомосковську попрощалися з загиблим на Запоріжжі сержантом
Новини Дніпра
Вчора 21:35
У Новомосковську попрощалися з загиблим на Запоріжжі сержантом

Війна забрала життя мешканця Новомосковська.

Прокопали тунель під водосховищем до Нікополя, аби убити заступника мера: у РВА прокоментували чутки
Новини Дніпра
Вчора 17:40
Прокопали тунель під водосховищем до Нікополя, аби убити заступника мера: у РВА прокоментували чутки

Після повідомлень про вбивство заступника мера Нікополя Віталія Журавльова з'явилася…

Наверх