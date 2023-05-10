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У Дніпрі через горе-водія паралізувало рух трамваїв на 50 хвилин

Сьогодні 18:08
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Іноді горе-водії через неправильне паркування можуть заважати рухатися пішоходам, іншим авто та навіть громадському транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі через горе-водія паралізувало рух трамваїв на 50 хвилин

Так, сьогодні на вулиці Короленко водій залишив авто біля зупинки. Через це було паралізовано рух трамваїв №5.

Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що трамваї “стояли” близько 50 хвилин.

Новости Днепра про У Дніпрі через горе-водія паралізувало рух трамваїв на 50 хвилин

Будь ласка, будьте уважні та залишайте авто тільки в дозволенних місцях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що водійка з Кривого Рогу вела стрім в ТікТок за кермом тролейбусу.

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Новости Днепра про У Дніпрі через горе-водія паралізувало рух трамваїв на 50 хвилинУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через горе-водія паралізувало рух трамваїв на 50 хвилинРусский

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