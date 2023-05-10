У Дніпрі через горе-водія паралізувало рух трамваїв на 50 хвилин

Так, сьогодні на вулиці Короленко водій залишив авто біля зупинки. Через це було паралізовано рух трамваїв №5.
Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний”.
Зазначається, що трамваї “стояли” близько 50 хвилин.
Будь ласка, будьте уважні та залишайте авто тільки в дозволенних місцях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що водійка з Кривого Рогу вела стрім в ТікТок за кермом тролейбусу.
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