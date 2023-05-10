Вночі пристав до берега та виніс мішок: у Дніпрі водна поліція зупинила дивний човен

З 1 квітня 2023 року в Дніпропетровській області діє нерестова заборона, але це не зупиняє горе-рибалок.

Так, 6 травня водна поліція помітила на річці Дніпро гумовий човен, в якому перебували двоє чоловіків. Вони витягували сітки зі свіжовиловленою рибою. Зокрема, громадяни виловили 16 карасів, 13 лящів, 2 коропи, 2 окуні, 2 раки та 1 плітку. Попередньо, сума збитку, нанесеного довкіллю, склала понад 68,5 тисяч гривень.

7 травня у Новокодацькому районі інспектори виявили автомобіль ВАЗ, що рухався під час комендантської години. Його зупинили. Під час перевірки водія та його транспортного засобу поліцейські виявили сітки, гумовий човен та свіжовиловлену рибу: 60 карасів, 4 коропи, 23 лящі та 1 сома. Попередньо, сума збитків склала майже 153 тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Вночі 9 травня теж у Новокодацькому районі правоохоронці помітили на річці гумовий човен з невідомим чоловіком. Той пристав до берега та виніс з човна мішок. Патрульні підійшли, аби перевірити громадянина. У мішку вони виявили сітку та свіжовиловлену рибу: 11 лящів, 3 сазани, 1 судак та 1 карась. Попередньо, сума завданих збитків склала понад 34 тисячі гривень.

В усіх випадках, оскільки в діях громадян вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для фіксування вказаних фактів.

Не порушуйте нерестову заборону!

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