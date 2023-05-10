В Днепре из-за горе-водителя парализовало движение трамваев на 50 минут

Напомним, ранее мы писали, что водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса.

Пожалуйста, будьте внимательны и оставляйте авто только в разрешенных местах!

Так, сегодня на улице Короленко водитель оставил автомобиль возле остановки. Из-за этого было парализовано движение трамваев №5.

Иногда горе-водители из-за неправильной парковки могут мешать пешеходам, другим авто и даже общественному транспорту.

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