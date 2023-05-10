В Днепре из-за горе-водителя парализовало движение трамваев на 50 минут

Так, сегодня на улице Короленко водитель оставил автомобиль возле остановки. Из-за этого было парализовано движение трамваев №5.
Об этом сообщает ТГ-канал «Днепр оперативный».
Отмечается, что трамваи «стояли» около 50 минут.
Пожалуйста, будьте внимательны и оставляйте авто только в разрешенных местах!
Напомним, ранее мы писали, что водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса.
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