У Кривому Розі загорілася літня кухня: загинула бабуся

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:28.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить літня кухня.
Всередині приміщення вогнеборці виявили обгоріле тіло 70-річної жінки.
Пожежу локалізували о 03:00 та ліквідували о 03:50. Вогонь знищив домашнє майно, пошкодив дах літньої кухні на площі 30 кв. м.
До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині літнє подружжя отруїлося продуктами горіння.
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