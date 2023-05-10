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У Кривому Розі загорілася літня кухня: загинула бабуся

Сьогодні 14:43
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Сьогодні вночі у Кривому Розі на вулиці Балхаській на території приватного домоволодіння сталася пожежа, внаслідок якої загинула 70-річна бабуся.

Новости Днепра про У Кривому Розі загорілася літня кухня: загинула бабуся

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:28.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить літня кухня.

Всередині приміщення вогнеборці виявили обгоріле тіло 70-річної жінки.

Пожежу локалізували о 03:00 та ліквідували о 03:50. Вогонь знищив домашнє майно, пошкодив дах літньої кухні на площі 30 кв. м.

До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі загорілася літня кухня: загинула бабуся

Новости Днепра про У Кривому Розі загорілася літня кухня: загинула бабуся

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині літнє подружжя отруїлося продуктами горіння

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Новости Днепра про У Кривому Розі загорілася літня кухня: загинула бабусяУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі загорілася літня кухня: загинула бабусяРусский

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