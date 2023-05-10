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  • У Дніпрі школярі закидали продавчиню кіоску з водою камінням та презервативами

У Дніпрі школярі закидали продавчиню кіоску з водою камінням та презервативами

Сьогодні 17:02
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"Пустощі" школярів потрапили на камеру.

Новости Днепра про У Дніпрі школярі закидали продавчиню кіоску з водою камінням та презервативами

Днями в Дніпрі помітили малолітніх хуліганів, які тероризували продавчиню в кіоску з водою. На кадрах, які опублікували в мережі видно, як троє школярів підбігають по черзі до МАФу та чимось кидаються.  

За словами дніпрян, це сталося навпроти “Славутича”. Містяни стверджують, що малі хулігани стукали по вікнам, кидали каміння, презервативи та ще якісь предмети. 

Відео виклали в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний. Війна”. 

Може батьки впізнають свої квіти життя, – підписали допис автори відео. 

На відео можна побачити покупця, який забирає пляшку води, а як тільки чоловік відійшов, один із школярів кидає якийсь предмет у вікно кіоску, яке продавчиня не встигла закрити. Потім інші хлопчики підбігають до МАФу та жбурляють в споруду каміння. 

Побачивши, що їх “пустощі” знімають, хлопчики втекли з місця інциденту. 

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Новости Днепра про У Дніпрі школярі закидали продавчиню кіоску з водою камінням та презервативамиУкраїнська

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