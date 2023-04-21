У Дніпрі через аварію три тролейбусні маршрути курсують із затримкою: подробиці - Днепр Инфо
У Дніпрі через аварію три тролейбусні маршрути курсують із затримкою: подробиці
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Сегодня 15:35

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі через аварію три тролейбусні маршрути курсують із затримкою: подробиці

Сьогодні, 21 квітня, у Дніпрі на перехресті Запорізького шосе та вулиці Панікахи сталася аварія. Там обірвалася контактна мережа громадського транспорту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Через це тролейбуси №16, №19 та №21 курсують із затримкою. Крім того, на цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту.

Зазначається, що на місце події вже прибула аварійна служба. Як довго триватимуть роботи – невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі через аварію три тролейбусні маршрути курсують із затримкою: подробиці

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Калиновій збили бабусю з дитиною.

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Новости Днепра про У Дніпрі через аварію три тролейбусні маршрути курсують із затримкою: подробиціУкраїнська

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