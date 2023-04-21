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  • В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробности

В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробности

Сегодня 15:35
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробности

Сегодня, 21 апреля, в Днепре на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи произошла авария. Там оборвалась контактная сеть общественного транспорта.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Поэтому троллейбусы №16, №19 и №21 курсируют с задержкой. Кроме того, на этом участке дороги затруднено движение транспорта.

На место происшествия уже прибыла аварийная служба. Как долго будут продолжаться работы – неизвестно.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробности

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Калиновой сбили бабушку с ребенком.

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Новости Днепра про В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробностиРусский

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