Переходили на “червоний”: у Дніпрі на Калиновій збили бабусю з дитиною

Будьте уважні на дорогах!

У Дніпрі сьогодні, 21 квітня, на Калиновій водій Hyundai збив бабусю та дитину, які переходили дорогу на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місце аварії оперативно викликали медиків та правоохоронців.

Зазначається, що постраждалих госпіталізували із черепно-мозковими травмами.

Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати поліцейські.

Відео моменту:

Будь ласка, будьте обережні та уважні на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху!

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