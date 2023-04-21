Переходили на “червоний”: у Дніпрі на Калиновій збили бабусю з дитиною

У Дніпрі сьогодні, 21 квітня, на Калиновій водій Hyundai збив бабусю та дитину, які переходили дорогу на червоний сигнал світлофора.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місце аварії оперативно викликали медиків та правоохоронців.
Зазначається, що постраждалих госпіталізували із черепно-мозковими травмами.
Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати поліцейські.
Відео моменту:
Будь ласка, будьте обережні та уважні на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху!
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