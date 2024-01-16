У Дніпрі бабуся опинилась у пастці у палаючій квартирі 9-поверхівки

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:30.
Рятувальники прибули на місце та встановили, що займання виникло на кухні – горіло домашнє майно на площі 4 кв. м.
У квартирі вогнеборці виявили 85-річну бабусю. Її винесли з палаючої оселі та передали медикам. Постраждалу госпіталізували до лікарні з опіками.
Пожежу ліквідували о 14:08.
До гасіння займання залучили 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі горів приватний пансіонат для літніх людей.
Читайте також:
Автор:
Комік відреагував на інцидент у Дніпрі, де його під час…
Купити недорогий будинок у Дніпрі можна у різних районах міста.…
Водопостачання та подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.
Дніпряни знайшли свій "Буковель".