У Дніпрі бабуся опинилась у пастці у палаючій квартирі 9-поверхівки

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі на вулиці Калиновій горіла квартира на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:30.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що займання виникло на кухні – горіло домашнє майно на площі 4 кв. м.

У квартирі вогнеборці виявили 85-річну бабусю. Її винесли з палаючої оселі та передали медикам. Постраждалу госпіталізували до лікарні з опіками.

Пожежу ліквідували о 14:08.

До гасіння займання залучили 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі горів приватний пансіонат для літніх людей.

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