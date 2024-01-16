У Кривому Розі горів приватний пансіонат для літніх людей

Учора пізно ввечері, 15 січня, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному пансіонаті для літніх людей на вулиці Глінки у Кривому Розі.
Рятувальники прибули на місце та встановили, що займання виникло у прибудованій до будівлі пансіонату одноповерховій котельні. Горіли стеля, котел та майно всередині на загальній площі 15 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували. У пансіонаті цілодобово перебували 40 людей та 6 працівників. Співробітники ДСНС разом із персоналом відвели у безпечну зону 33 людини. На щастя, ніхто не постраждав.
До ліквідації займання залучили 23 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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