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У Кривому Розі горів приватний пансіонат для літніх людей

Сьогодні 08:00
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Займання виникло у прибудованій до будівлі пансіонату одноповерховій котельні.

Новости Днепра про У Кривому Розі горів приватний пансіонат для літніх людей

Учора пізно ввечері, 15 січня, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному пансіонаті для літніх людей на вулиці Глінки у Кривому Розі.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що займання виникло у прибудованій до будівлі пансіонату одноповерховій котельні. Горіли стеля, котел та майно всередині на загальній площі 15 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували. У пансіонаті цілодобово перебували 40 людей та 6 працівників. Співробітники ДСНС разом із персоналом відвели у безпечну зону 33 людини. На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації займання залучили 23 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі горів приватний пансіонат для літніх людей

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Новости Днепра про У Кривому Розі горів приватний пансіонат для літніх людейУкраїнська

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