У Дніпрі авто “влетіло” в АТБ (ВІДЕО)

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, авто “влетіло” в “АТБ”.
У результаті – розбите скло в магазині. А от водій з місця події втік.
Зазначається, що від машини відпав номер, його забрав охоронець супермаркету.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до патрульної поліції.
Там повідомили, що поки ніяк не можуть прокоментувати подію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві на блокпосту водій наїхав на військових та протаранив дві автівки: відео моменту.
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