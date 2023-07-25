На Дніпропетровщині безвісти зник 26-річний чоловік: потрібна допомога

Криворізькі правоохоронці розшукують безвісти зниклого 26-річного Сергія Романюка.
Ще 6 липня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 26 років, зріст 180 см, середньої статури, світле волосся, блакитні очі.
Був одягнений у чорний спортивний костюм, чорні кросівки.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: 102, (098) 650 02 01.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині майже місяць тому зник дідусь: страждає на епілепсію та погано бачить.
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