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  • На Дніпропетровщині безвісти зник 26-річний чоловік: потрібна допомога

На Дніпропетровщині безвісти зник 26-річний чоловік: потрібна допомога

Сьогодні 10:55
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Не будьте байдужі!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зник 26-річний чоловік: потрібна допомога

Криворізькі правоохоронці розшукують безвісти зниклого 26-річного Сергія Романюка.

Ще 6 липня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. 

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 26 років, зріст 180 см, середньої статури, світле волосся, блакитні очі.

Був одягнений у чорний спортивний костюм, чорні кросівки.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: 102, (098) 650 02 01.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині майже місяць тому зник дідусь: страждає на епілепсію та погано бачить.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зник 26-річний чоловік: потрібна допомогаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зник 26-річний чоловік: потрібна допомогаРусский

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