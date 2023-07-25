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В Днепре авто «влетело» в АТБ (ВИДЕО)

Сегодня 14:20
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Инцидент произошел на углу Слобожанского проспекта и улицы Байкальской.

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Как сообщают местные Telegram-каналы, авто «влетело» в «АТБ».

Как результат – разбитое стекло в магазине. А вот водитель с места происшествия убежал.

Отмечается, что от машины отпал номер, его забрал охранник супермаркета.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в патрульную полицию.

Там сообщили, что пока никак не могут прокомментировать произошедшее.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на блокпосту водитель наехал на военных и протаранил два автомобиля: видео момента.

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