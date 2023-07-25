В Днепре авто «влетело» в АТБ (ВИДЕО)

Как сообщают местные Telegram-каналы, авто «влетело» в «АТБ».
Как результат – разбитое стекло в магазине. А вот водитель с места происшествия убежал.
Отмечается, что от машины отпал номер, его забрал охранник супермаркета.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в патрульную полицию.
Там сообщили, что пока никак не могут прокомментировать произошедшее.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на блокпосту водитель наехал на военных и протаранил два автомобиля: видео момента.
Читайте также:
Автор:
На границе остановили 59-летнего жителя Днепропетровщины, который вез холодное оружие.
На Днепропетровщине мужчина пытался покончить с собой, сделав харакири.
Житель Одессы якобы обнаружил в пачке ряженки ТМ "Злагода" паука.
Не будьте равнодушны!
Сегодня в словацком городе Кошице СК "Днепр-1" начнет свой путь во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Украинская команда сыграет с греческим Панатинаикосом. Для команды Александра Кучера это будет первый матч в самом престижном европейском турнире за всю историю.
Интересная информация!
На границе остановили 59-летнего жителя Днепропетровщины, который вез холодное оружие.
Последние десятилетия в Днепре появилась масса новых ЖК, рассчитанных на людей, которые могут потратить на квартиру 20-30 млн грн и больше. В таких квартирах есть все – от комнаты для вещей до собственного платанового сада на балконе.
На Днепропетровщине мужчина пытался покончить с собой, сделав харакири.
Житель Одессы якобы обнаружил в пачке ряженки ТМ "Злагода" паука.
В Днепропетровской области переименовали некоторые станции и железнодорожные платформы.
В Днепре часть жителей левобережья временно останется без воды из-за ремонтных работ.
Не будьте равнодушны!
В Покрове Никопольского района задержали мужчину, который обнаженным купался в фонтане.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!