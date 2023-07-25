У Києві на блокпосту водій наїхав на військових та протаранив дві автівки: відео моменту

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Попередньо правоохоронці встановили, що за кермом іномарки був 23-річний чоловік. Він на великій швидкості наїхав на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Після автомобіль протаранив ще дві машини, в одній із яких був ще один військовий.
Внаслідок ДТП 49-річний солдат загинув на місці, його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.
Розпочато досудове розслідування.
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