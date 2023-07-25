У Дніпрі та області перейменували низку залізничних станцій та платформ: нові назви - Днепр Инфо
У Дніпрі та області перейменували низку залізничних станцій та платформ: нові назви
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Сегодня 11:38

У Дніпропетровській області перейменували деякі станції та залізничні платформи.

Новости Днепра про У Дніпрі та області перейменували низку залізничних станцій та платформ: нові назви

Про це повідомили в пресслужбі Придніпровської залізниці. 

Як зауважили у компанії, наразі триває дерусифікація та декомунізація залізничної інфраструктури. На Придніпровській залізниці вирішили почати з назв станцій та платформ, які знаходяться у Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

На остаточний вибір більшості нових назв вплинуло розташування інфраструктурних об’єктів залізниці поблизу відповідних населених пунктів.

Нові назви отримали:

  • станція Челюскін – Інженерне;
  • станція Батуринська – Незалежна;
  • платформа 1061-й км – Степова;
  • платформа 1063-й км – Солоне;
  • платформа 1074-й км – Значкове;
  • платформа 1045-й км – Запорізьке;
  • платформа 1049-й км – Нижня Терса;
  • платформа 943-й км – Кленове;
  • платформа 948-й км – Новоуплатне;
  • платформа 981-й км – Морозівське;
  • платформа 988-й км – Вербківський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що низка потягів затримується через ворожі обстріли.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області перейменували низку залізничних станцій та платформ: нові назвиУкраїнська

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