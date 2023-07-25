Про це повідомили в пресслужбі Придніпровської залізниці.
Як зауважили у компанії, наразі триває дерусифікація та декомунізація залізничної інфраструктури. На Придніпровській залізниці вирішили почати з назв станцій та платформ, які знаходяться у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
На остаточний вибір більшості нових назв вплинуло розташування інфраструктурних об’єктів залізниці поблизу відповідних населених пунктів.
Нові назви отримали:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що низка потягів затримується через ворожі обстріли.
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