На Дніпропетровщині оголений чоловік боровся з поліціянтами в фонтані

У Покрові, що в Нікопольському районі, затримали чоловіка, який оголеним купався у фонтані.

Про це розповіли в Нікопольському районному управлінні поліції.

Вдень 23 липня до поліціянтів звернувся покровчанин, поскаржившись на чоловіка, який оголеним купався у фонтані в центрі міста. На місце інциденту виїхали інспектори патрульної поліції.

Патрульні зробили порушнику зауваження, але він на нього не відреагував та кинувся на інспекторів з кулаками. Після цього поліціянти силою змусили хулігана заспокоїтися.

Порушником виявився 27-річний місцевий мешканець. Його забрали у відділок та склали протокол за хуліганство й непокору співробітникам поліції.

Йому загрожує штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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