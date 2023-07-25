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  • На Дніпропетровщині оголений чоловік боровся з поліціянтами в фонтані

На Дніпропетровщині оголений чоловік боровся з поліціянтами в фонтані

Сьогодні 10:23
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У Покрові, що в Нікопольському районі, затримали чоловіка, який оголеним купався у фонтані.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині оголений чоловік боровся з поліціянтами в фонтані

Про це розповіли в Нікопольському районному управлінні поліції. 

Вдень 23 липня до поліціянтів звернувся покровчанин, поскаржившись на чоловіка, який оголеним купався у фонтані в центрі міста. На місце інциденту виїхали інспектори патрульної поліції. 

Патрульні зробили порушнику зауваження, але він на нього не відреагував та кинувся на інспекторів з кулаками. Після цього поліціянти силою змусили хулігана заспокоїтися.

Порушником виявився 27-річний місцевий мешканець. Його забрали у відділок та склали протокол за хуліганство й непокору співробітникам поліції. 

Йому загрожує штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
 

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