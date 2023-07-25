На Дніпропетровщині оголений чоловік боровся з поліціянтами в фонтані

Про це розповіли в Нікопольському районному управлінні поліції.
Вдень 23 липня до поліціянтів звернувся покровчанин, поскаржившись на чоловіка, який оголеним купався у фонтані в центрі міста. На місце інциденту виїхали інспектори патрульної поліції.
Патрульні зробили порушнику зауваження, але він на нього не відреагував та кинувся на інспекторів з кулаками. Після цього поліціянти силою змусили хулігана заспокоїтися.
Порушником виявився 27-річний місцевий мешканець. Його забрали у відділок та склали протокол за хуліганство й непокору співробітникам поліції.
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