У Дніпрі 5 трамвай курсує за скороченим маршрутом

Затримано рух 5 маршруту трамвая. Є ускладнення руху на вулиці Деземівській. Поки що вагони курсують від УДУНТ тільки до Трубного заводу, без заїзду на ж/м Західний.
До вечора транспорт може запізнюватися.
Зважайте на це при плануванні маршруту.
Нагадаємо, у середмісті Дніпра перекриють дорогу та тротуар: коли та де.
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