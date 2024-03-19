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У Дніпрі 5 трамвай курсує за скороченим маршрутом

Сьогодні 16:33
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У Дніпрі затримано рух 5 трамваю.

Новости Днепра про У Дніпрі 5 трамвай курсує за скороченим маршрутом

Затримано рух 5 маршруту трамвая. Є ускладнення руху на вулиці Деземівській. Поки що вагони курсують від УДУНТ тільки до Трубного заводу, без заїзду на ж/м Західний.

До вечора транспорт може запізнюватися. 

Зважайте на це при плануванні маршруту. 

Нагадаємо, у середмісті Дніпра перекриють дорогу та тротуар: коли та де.

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Новости Днепра про У Дніпрі 5 трамвай курсує за скороченим маршрутомУкраїнська

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