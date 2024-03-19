В Днепре 5 трамвай курсирует по сокращенному маршруту

Задержано движение 5 маршрута трамвая. Есть усложнение движения на улице Деземовской. Пока что вагоны курсируют от УДУНТ только к Трубному заводу, без заезда на ж/м Западный.
До вечера транспорт может опаздывать.
Учитывайте это при планировании маршрута.
Напомним, в центре Днепра перекроют дорогу и тротуар: когда и где.
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