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  • У Дніпрі 27 грудня тролейбуси, які курсують на ж/м Перемога, закінчать роботу раніше: подробиці

У Дніпрі 27 грудня тролейбуси, які курсують на ж/м Перемога, закінчать роботу раніше: подробиці

Сьогодні 16:12
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі 27 грудня тролейбуси, які курсують на ж/м Перемога, закінчать роботу раніше: подробиці

У середу, 27 грудня, у Дніпрі тролейбуси №10 та №12 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на проспекті Героїв. 

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №10

  • від Історичного музею о 20:59;
  • від ж/м Перемога-5 о 21:20.

Маршрут №12

  • від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:38;
  • від ж/м Перемога-6 о 21:15.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без тепла.

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Новости Днепра про У Дніпрі 27 грудня тролейбуси, які курсують на ж/м Перемога, закінчать роботу раніше: подробиціУкраїнська

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