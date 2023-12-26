У Дніпрі 27 грудня тролейбуси, які курсують на ж/м Перемога, закінчать роботу раніше: подробиці

Важлива інформація!

У середу, 27 грудня, у Дніпрі тролейбуси №10 та №12 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на проспекті Героїв.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №10

від Історичного музею о 20:59;

від ж/м Перемога-5 о 21:20.

Маршрут №12

від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:38;

від ж/м Перемога-6 о 21:15.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без тепла.

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