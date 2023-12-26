У Дніпрі 27 грудня тролейбуси, які курсують на ж/м Перемога, закінчать роботу раніше: подробиці

У середу, 27 грудня, у Дніпрі тролейбуси №10 та №12 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на проспекті Героїв.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №10
Маршрут №12
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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без тепла.
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