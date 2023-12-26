Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре 27 декабря троллейбусы, курсирующие на ж/м Победа, закончат работу раньше: подробности

В Днепре 27 декабря троллейбусы, курсирующие на ж/м Победа, закончат работу раньше: подробности

Сегодня 16:12
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре 27 декабря троллейбусы, курсирующие на ж/м Победа, закончат работу раньше: подробности

В среду, 27 декабря, в Днепре троллейбусы №10 и №12 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на просп. Героев.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Последние отправления с конечных остановок:

Маршрут №10

  • от Исторического музея в 20:59;
  • от ж/м Победа-5 в 21:20.

Маршрут №12

  • от ул. Королевы Елизаветы II в 20:38;
  • от ж/м Победа-6 в 21:15.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре проводят аварийные работы на трубопроводе центрального отопления: какие дома без тепла.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 27 декабря троллейбусы, курсирующие на ж/м Победа, закончат работу раньше: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 27 декабря троллейбусы, курсирующие на ж/м Победа, закончат работу раньше: подробностиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно
Новости Днепра
Сегодня 17:19
Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно

Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт…

18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина
Новости Днепра
Сегодня 17:18
18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина

В Днепре молодой изобретатель получил премию Кабмина.

Взрывы в Днепровском районе 26 декабря: появились детали от ОВА
Новости Днепра
Сегодня 16:26
Взрывы в Днепровском районе 26 декабря: появились детали от ОВА

Под вечер в Днепровском районе были слышны звуки взрывов.

В Днепре проводят аварийные работы на трубопроводе центрального отопления: какие дома без тепла
Новости Днепра
Сегодня 15:44
В Днепре проводят аварийные работы на трубопроводе центрального отопления: какие дома без тепла

Важная информация!

Последние новости

На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку
На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку

В Синельникове из огня спасали дедушку.

Сегодня 18:01
3
просмотров
Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина
Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина

Нужна ваша помощь в поисках!

Сегодня 18:00
5
просмотров
Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно
Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно

Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт на лекарства в аптеке или медицинское заключение о временной нетрудоспособности, электронная система здравоохранения «использует» мобильный номер пациента, который тот указал при подписании декларации с семейным врачом. Это не только удобно…

Сегодня 17:19
6
просмотров
18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина
18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина

В Днепре молодой изобретатель получил премию Кабмина.

Сегодня 17:18
3
просмотров
Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака
Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака

Важная информация!

Сегодня 16:39
9
просмотров
Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать
Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать

Валерий Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых необходимо мобилизовать.

Сегодня 16:36
4
просмотров
Взрывы в Днепровском районе 26 декабря: появились детали от ОВА
Взрывы в Днепровском районе 26 декабря: появились детали от ОВА

Под вечер в Днепровском районе были слышны звуки взрывов.

Сегодня 16:26
5
просмотров
В Днепре на ж/м Сокол-2 маршрутка и легковушка не поделили дорогу
В Днепре на ж/м Сокол-2 маршрутка и легковушка не поделили дорогу

Предварительно, никто не пострадал.

Сегодня 16:25
4
просмотров
В Днепре проводят аварийные работы на трубопроводе центрального отопления: какие дома без тепла
В Днепре проводят аварийные работы на трубопроводе центрального отопления: какие дома без тепла

Важная информация!

Сегодня 15:44
5
просмотров
На войне погиб адвокат и преподаватель права из Днепра, более месяца считавшийся пропавшим без вести
На войне погиб адвокат и преподаватель права из Днепра, более месяца считавшийся пропавшим без вести

Стало известно, когда попрощаются с погибшим на войне адвокатом из Днепра.

Сегодня 15:12
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх