В Днепре 27 декабря троллейбусы, курсирующие на ж/м Победа, закончат работу раньше: подробности

В среду, 27 декабря, в Днепре троллейбусы №10 и №12 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на просп. Героев.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Последние отправления с конечных остановок:
Маршрут №10
Маршрут №12
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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