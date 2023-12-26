В Днепре 27 декабря троллейбусы, курсирующие на ж/м Победа, закончат работу раньше: подробности

Важная информация!

В среду, 27 декабря, в Днепре троллейбусы №10 и №12 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на просп. Героев.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Последние отправления с конечных остановок:

Маршрут №10

от Исторического музея в 20:59;

от ж/м Победа-5 в 21:20.

Маршрут №12

от ул. Королевы Елизаветы II в 20:38;

от ж/м Победа-6 в 21:15.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре проводят аварийные работы на трубопроводе центрального отопления: какие дома без тепла.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: