У Дніпрі 17 січня не буде світла: за якими адресами та чому

Сьогодні, 17 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло.
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