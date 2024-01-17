У Дніпрі 17 січня не буде світла: за якими адресами та чому

Підготуйтеся!

Сьогодні, 17 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Енергетична: 1, 3, 5, 15;

вул. Матроська: 39, 41;

вул. Новокримська: 47, 49, 51, 53;

пров. Архітектурний: 1-8;

просп. Богдана Хмельницького: 40-48 (парні), 146-К.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло.

Читайте також:

Українська

Автор: