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У Дніпрі 17 січня не буде світла: за якими адресами та чому

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про У Дніпрі 17 січня не буде світла: за якими адресами та чому

Сьогодні, 17 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Енергетична: 1, 3, 5, 15;
  • вул. Матроська: 39, 41;
  • вул. Новокримська: 47, 49, 51, 53;
  • пров. Архітектурний: 1-8;
  • просп. Богдана Хмельницького: 40-48 (парні), 146-К.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло.

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